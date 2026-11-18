La Policía Nacional en La Rioja firma una de las operaciones antidroga más importantes de los últimos años. Se ha incautado 32.5kg de speed, otras drogas, herramientas de laboratorio, un arma y dinero en efectivo y se ha detenido a 9 personas en una actuación desarrollada entre Logroño e Ilsallana.

El valor en el mercado de los 32.5kg de speed podría alcanzar el millón de euros y desde la Jefatura Superior destacan la coordinación con la Policía Local para dar luz a este entramado criminal que podía haber dado lugar a consecuencias fatales en cuanto a la salud pública.

La investigación comenzó en julio, cuando la Policía Local de Logroño alertó de una persona sospechosa de elaborar y vender sustancias ilegales en la capital. Concluyó la semana pasada tras varios registros en una operación de riesgo, dada la presencia de un arma, que permitieron la detención de 9 sospechosos; 3 de ellos ya han ingresado en prisión.