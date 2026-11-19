Día intenso de actuaciones simultáneas en varios puntos de la región, e incluso de Navarra, por parte de la Guardia Civil, Aduanas y la Agencia Tributaria.

Desde la Benemérita nos confirman que la operación, decretada como secreta, se iniciaba pasadas las 05 horas de la mañana, y continúa desarrollándose a las 19 horas de la tarde.

Lo que hemos conocido y vivido en las propias calles de la capital durante este jueves es la detención de varias personas y el registro de numerosos inmuebles.

Calvo Sotelo, Duquesa de la Victoria, República Argentina, Marqués de la Ensenada y Duques de Nájera han visto hoy alterada su tranquilidad habitual por el despliegue de nutridos grupos de agentes, con pasamontañas e incluso chalecos antibalas y cascos de protección. También han participado perros de la Guardia Civil.