Los riojanos se preparan para la vuelta a las aulas

A dos semanas para la vuelta al cole en La Rioja. El próximo 9 de septiembre, miles de niños regresan a las aulas y, antes, sus familias tendrán que afrontar uno de los gastos habituales de estas fechas, la compra del material escolar.

Mochilas, cuadernos, pinturas, carpetas...un desembolso que puede variar en función de las necesidades de cada alumno.

El secretario técnico de FAPA Rioja, Esteban García, y el presidente de CONCAPA Rioja, Ángel del Campo explican cuál es el gasto medio que puede suponer para las familias.

Además, Ricardo, trabajador de Escala, detalla cuáles son los productos más demandados estos días por las familias riojanas, en esta empresa riojana con más de 25 años de trayectoria dedicada al suministro de material para oficinas y centros educativos.