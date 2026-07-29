La radio ha dejado de emitir en Onda Media más de un siglo después

La Onda Media (AM) se despide definitivamente de La Rioja, poniendo fin a una etapa fundamental en la historia de la radiodifusión. Para rendir homenaje a ese sonido inconfundible, que acompañó durante décadas a miles de oyentes, Más de Uno La Rioja en verano ha reunido a tres voces imprescindibles de la radio riojana en Onda Media: Manolo González, Lucía Ripa y Jesús Mari Lázaro.

Moderada por Julio Carpintero, la tertulia se convierte en un viaje por la memoria radiofónica de la comunidad. Los invitados comparten recuerdos, anécdotas y vivencias de una época en la que la Onda Media era la gran compañera de viaje de los riojanos, capaz de llegar a cualquier rincón y de conectar a varias generaciones a través de las ondas.

A lo largo de la conversación, los tres comunicadores recuerdan cómo era hacer radio en aquellos años, la evolución del medio, las coberturas más especiales y las historias que solo podían vivirse delante de un micrófono. También reflexionan sobre la transformación tecnológica que ha experimentado la radio y el papel que sigue desempeñando como medio cercano, inmediato y de confianza.

Con esta charla, Onda Cero La Rioja no solo dice adiós a una frecuencia, sino que rinde homenaje a quienes dieron voz a la actualidad, la información y el entretenimiento durante décadas. Un reconocimiento a la Onda Media y a los profesionales que contribuyeron a convertir la radio en parte de la vida cotidiana de miles de riojanos