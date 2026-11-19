El relevo generacional se ha convertido en uno de los principales desafíos del sector forestal. La falta de rentabilidad, la dureza del trabajo en el monte y las dificultades administrativas están provocando una pérdida progresiva de profesionales y de propietarios que mantienen el vínculo con los bosques. Una realidad que Foresna Zurgaia quiere acercar a la ciudadanía a través de iniciativas de educación ambiental, como el vídeo de animación "La herencia del bosque".

Así lo ha explicado en Onda Cero Pamplona Juan Miguel Villarroel, gerente de Foresna Zurgaia, quien ha detallado que esta producción forma parte de una serie de vídeos divulgativos impulsados con ayudas del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. El objetivo es sensibilizar a pequeños y mayores sobre cuestiones como la gestión forestal sostenible, la bioeconomía, la salud de los bosques y, en esta última entrega, la necesidad de garantizar el relevo generacional.

Villarroel ha advertido de que muchos propietarios han perdido el conocimiento que tenían sus antepasados sobre sus fincas y el monte. Para revertir esta situación, la asociación trabaja también en el proyecto europeo SMURF, que busca nuevas oportunidades económicas para los pequeños propietarios forestales. Entre ellas, el aprovechamiento micológico, los servicios ambientales o los baños de bosque, actividades que permiten generar valor más allá de la explotación maderera.

El gerente de Foresna ha defendido, además, la importancia de gestionar activamente los bosques. Frente a la idea de que la mejor protección es dejar que evolucionen sin intervención humana, recuerda que el monte necesita mantenimiento para prevenir incendios, plagas y enfermedades. «Cortar un árbol no es malo si se sabe qué árbol, por qué y para qué se corta», ha señalado.

También ha reivindicado el trabajo de los profesionales forestales, a quienes define como «cirujanos del bosque», y ha recordado que los aprovechamientos madereros en Europa están sometidos a controles administrativos y sistemas de certificación que garantizan su sostenibilidad.