Virginia Alonso, cabeza de lista de Podemos por Navarra a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, defiende una campaña centrada en la paz, la vivienda y el empleo, los tres ejes que recoge el lema de su formación: «Paz, Casa y Trabajo». En una entrevista en Más de Uno Pamplona, la candidata ha reclamado un salario mínimo de 1.800 euros y una jornada laboral de 30 horas semanales. «Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar», ha afirmado, al tiempo que ha criticado que los salarios no evolucionen al mismo ritmo que el coste de la vida.

La vivienda es otra de las prioridades de Podemos. Alonso plantea impedir por ley los desahucios, reducir los precios de los alquileres, establecer contratos indefinidos y expropiar viviendas en manos de fondos de inversión que, según ha señalado, permanecen vacías mientras se especula con ellas. También propone revisar la situación de los pisos turísticos y apostar por la rehabilitación de viviendas y la construcción de vivienda pública y protegida, adaptando las medidas a la realidad de cada localidad.

En materia de inmigración, la candidata ha defendido que migrar es un derecho y ha rechazado que se responsabilice a las personas migrantes de los problemas sociales. A su juicio, se está intentando enfrentar a la población trabajadora y desviar la atención de las verdaderas causas de las desigualdades.

Alonso también se ha referido a la imposibilidad de que Podemos concurra conjuntamente con el Frente Amplio en Navarra. Ha asegurado que su formación permaneció en la mesa de negociación hasta el último momento y ha defendido que los electores puedan votar a distintas opciones de izquierda sin concentrar necesariamente su voto en el PSOE.

La candidata morada afronta así la campaña con el objetivo de recuperar la representación de Podemos Navarra en el Congreso de los Diputados.