Atalaya, Sustraiak, Zaindu Leitzaldea, Iruñampleo y AMBALA, ganadores de los XII Premios Solidarios Onda Cero Navarra

La entrega de los galardones, que celebran su duodécima edición, tendrá lugar el jueves 12 de noviembre en Civican. El acto se retransmitirá en directo en la web y app de Onda Cero Navarra y se cerrará con la actuación en directo del grupo Musas y Fusas.

Los premios cuentan con el respaldo de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Y la colaboración del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Una estatuilla de un lazo, símbolo de la solidaridad

Las personas y entidades reconocidas por su labor social recibirán como premio una estatuilla de un lazo metalizado, una figura que, en diversos colores, se ha convertido en un símbolo internacional de la solidaridad y de las causas sociales.

El jurado está integrado por representantes de Onda Cero Navarra, Fundación La Caixa, Fundación Caja Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Universidad Pública de Navarra.

Estos son los galardonados de la duodécima edición:

Premio Cohesión e Inclusión Social

Asociación Cultural Atalaya

Atalaya organiza en Los Arcos actividades culturales y sociales que contribuyen a dinamizar la vida del municipio y a fortalecer los vínculos entre sus vecinos. Su labor, con gran implicación de familias y jóvenes, fomenta la participación, la convivencia y la cohesión social en la localidad.

Premio Comunicación y Sensibilización

Sustraiak, de Luis Arrieta Etxeberria

El documental Sustraiak. Raíces perdidas cuenta la historia de tres jóvenes migrantes que llegaron solos a Navarra y encontraron en la escalada y la montaña un espacio de libertad, pertenencia y superación. La película contribuye a sensibilizar sobre la realidad de los menores migrantes no acompañados.

Premio Dependencia

Zaindu Leitzaldea

Zaindu Leitzaldea es una red que satisface las necesidades de las personas de la comarca de forma comunitaria. Impulsa iniciativas de apoyo y acompañamiento vinculadas a los cuidados y al bienestar favoreciendo una atención cercana y la creación de redes de apoyo en el entorno rural.

Premio Cooperación Internacional

AMBALA

AMBALA es una organización navarra de cooperación internacional que trabaja junto a profesionales cameruneses para mantener, gestionar y hacer crecer el Hospital de Ebomé. Su labor persigue garantizar el derecho a una atención sanitaria digna y de calidad para la población de esta zona de Camerún.

Premio Empresa y Responsabilidad Corporativa

Iruñampleo

Iruñampleo desarrolla su actividad en el ámbito del empleo, la selección y la contratación de personal, poniendo en contacto a empresas y personas en búsqueda de oportunidades laborales. Iruñampleo destaca por su compromiso en la integración laboral de colectivos desfavorecidos.

Menciones Especiales

Magale, Asociación de Familias de Acogida de Navarra

Magale acompaña a las familias acogedoras, comparte experiencias y da a conocer el acogimiento familiar. La asociación promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes en acogida y trabaja para que puedan crecer en un entorno familiar de cuidado, seguridad y afecto.

Centro de Educación Especial Isterria - 60 aniversario

Isterria, proyecto de Fundación Caja Navarra, acompaña desde 1966 a niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Ofrece una formación integral e individualizada, orientación prelaboral y apoyo a las familias, favoreciendo la autonomía y la participación social.