Tres personas fallecidas en una fosa de purines de una granja de Pitillas

Tres personas han fallecido en un accidente laboral al quedar atrapadas cuando se encontraban en el interior de la fosa de purines (depósito para heces y orines del ganado) de una granja de la localidad de Pitillas. El accidente, ha informado la Policía Foral, que se encarga de las diligencias, ha tenido lugar hacia las 12:15 horas en una granja situada en el paraje El Salobrar de Pitillas. Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un equipo médico, una ambulancia, un helicóptero medicalizado, un helicóptero de rescate, una psicóloga de emergencias y agentes de Protección y Atención Ciudadana, Grupo Judicial, de la Policía Foral.