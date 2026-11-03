María Caballero: «Creo que voy a poder ser la alcaldesa de Pamplona, no tengo duda»

La candidata de UPN a la Alcaldía de Pamplona para las elecciones municipales de mayo de 2027, María Caballero, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero Pamplona que afronta este nuevo reto con «una ilusión enorme» y con el convencimiento de que puede convertirse en la próxima alcaldesa de la ciudad. Concejala desde 2011 y funcionaria del Ayuntamiento desde 1988, reivindica su conocimiento de la administración municipal como uno de los principales activos de su candidatura.

Caballero considera que Pamplona es una ciudad con un gran potencial al que, a su juicio, no se está sacando suficiente partido. Critica la falta de ambición del actual equipo de gobierno y plantea impulsar proyectos pendientes, como el futuro uso del edificio de la antigua estación de autobuses, que quiere convertir en un espacio singular con distintas actividades.

La vivienda es otra de sus prioridades. La candidata de UPN considera que los jóvenes tienen muy pocas posibilidades de emanciparse y apuesta por acelerar los desarrollos urbanísticos y las promociones residenciales para aumentar la oferta y conseguir precios más asequibles. También defiende reforzar la proyección internacional de los Sanfermines y cuidar las tradiciones de la ciudad.

En el terreno político, Caballero contempla expresamente la posibilidad de llegar a acuerdos con el Partido Socialista de Navarra, siempre que exista voluntad de trabajar por Pamplona desde políticas moderadas. En este sentido, reivindica una política basada en el diálogo y los acuerdos frente a la crispación y la polarización que, a su juicio, caracterizan el momento actual.

Durante la entrevista también ha abordado el debate sobre la memoria de las víctimas de ETA en el Ayuntamiento de Pamplona. La concejala ha defendido que el recuerdo de su padre, Tomás Caballero, asesinado por ETA cuando era concejal, debe mantenerse vivo y ha cuestionado la actitud de algunos integrantes del actual equipo de gobierno respecto a la violencia terrorista.

Por último, ha valorado su reciente etapa como senadora, una experiencia que califica de muy enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal y que, asegura, le ha permitido obtener un reconocimiento que espera que también contribuya a respaldar su candidatura municipal.