Osasuna, en construcción

Son dos partidos de liga, uno en casa y otro fuera, y uno de Copa del Rey contra un equipo cinco categorías inferior. Pero empieza a haber elementos de análisis para saber cómo está jugando Osasuna con Jagoba Arrasate en la segunda etapa del técnico vizcaíno en el club y, sobre todo, cómo quiere el entrenador que juegue el equipo.

Luca Ciordia y Diego Alonso "Elandante" analizan en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui la dinámica del equipo, su rendimiento contra Racing, Sevilla y Calatayud, y las nuevas opciones que se abren a los jugadores con el estilo Jagoba. Además, los contertulios hacen la previa del partido del lunes contra un Deportivo de La Coruña que empezó bien la liga pero parece acusar la ausencia de Aubameyang y el paso de las jornadas. Está, eso sí, con los mismos 11 puntos que Osasuna en la clasificación, y con su jugador franquicia Yeremay en estado de gracia.