España, campeona.

El análisis de Txiki del Mundial de Pelota

Txiki Urós y Javier Saralegui detallan el papel de los navarros y de la selección española en el Mundial de Argentina que ha ganado España

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

La selección gana de nuevo el Mundial, esta vez en Argentina

España ha vuelto a ganar el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca que se ha celebrado recientemente en Argentina. Merced a los 7 oros, 9 platas y 2 bronces conseguidos la selección nacional, en la que había un buen número de navarros, se ha impuesto en el medallero general y el podium final del torneo a Argentina, el país anfitrión, y a la selección de Euskadi, que competía por primera vez en un torneo internacional en aplicación de la Ley del Deporte que contempla la participación de federaciones autonómicas en modalidades con un fuerte arraigo histórico o cultural.

En Radioestadio Navarra Javier Saralegui charla con Txiki Urós en el frontón Labrit. Txiki detalla la participación de los navarros y del resto de la selección española comentando quién ganó medallas (casi todos) y su papel en los diferentes partidos, muchos de ellos muy reñidos y emocionantes en las finales.

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