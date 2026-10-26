Mucho más que una taza: Tinto Coffee quiere descubrir al público el mundo del café

El proyecto Tinto Coffee, impulsado por Manuela Klinkert y su pareja, abrirá un establecimiento en la calle Herrerías, 53, de Tudela, donde ofrecerá café de especialidad, bebidas y café tostado en grano o molido. La iniciativa, nacida hace aproximadamente dos años, ha sido reconocida en la edición de 2026 de Tierra de Oportunidades, el programa de CaixaBank en colaboración con los consorcios Eder y Zona Media para apoyar el emprendimiento rural.

Klinkert ha explicado en Más de Uno Pamplona que la pasión compartida por el café fue el punto de partida de un proyecto que busca acercar al público una cultura cafetera que va mucho más allá de la bebida cotidiana. Su interés por este mundo se consolidó tras participar en una competición regional de AeroPress, en la que obtuvo el primer puesto en Navarra.

Hasta ahora, Tinto Coffee ha desarrollado su actividad a través de ferias rurales, eventos deportivos, encuentros gastronómicos y redes sociales. La apertura del nuevo local permitirá contar con un espacio físico en el que degustar diferentes cafés, descubrir sus orígenes y conocer los procesos de elaboración.

La emprendedora destaca la importancia de la trazabilidad, la calidad de la materia prima y las particularidades de cada cosecha. Frente al café convencional, defiende una experiencia más consciente, que permita apreciar los matices de sabor y conocer quién cultiva, procesa y tuesta el producto.

El proyecto también representa una apuesta por el emprendimiento desde el medio rural. Klinkert ha agradecido el apoyo recibido de su entorno, de los agentes locales y de las instituciones y programas de ayudas, fundamentales para afrontar las dificultades administrativas que supone poner en marcha un negocio.

El reconocimiento de Tierra de Oportunidades ha contribuido, además, a dar visibilidad a Tinto Coffee y a conectar con nuevos públicos. La emprendedora anima a quienes tengan una idea de negocio a buscar apoyo y oportunidades para hacerla realidad.