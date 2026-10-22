CEIN Startup Day: dos jornadas para conectar el talento emprendedor navarro con empresas e inversores

El emprendimiento innovador de Navarra tiene una cita los próximos 26 y 27 de octubre con la sexta edición del Cein Startup Day, un encuentro que reunirá a startups, empresas, inversores e instituciones para impulsar nuevas oportunidades de colaboración y atraer inversión. Lucía Nieto y Amaia Urtasun, responsables de programas de CEIN, han explicado en el "Espacio Cein" las principales novedades de esta edición, que lleva por lema "Growing Elkarrekin" (Creciendo juntos).

La programación se dividirá en dos jornadas. El lunes 26, a partir de las 18:00 horas, Zentral acogerá un encuentro dirigido a startups, inversores y empresas, con presentaciones de programas financieros y entrega de reconocimientos. El martes 27, desde las 8:30 horas, la sede de CEIN en Noáin será el escenario de la jornada principal, en la que se darán a conocer más de 40 startups navarras de sectores como la salud, la agroalimentación y la tecnología.

Uno de los grandes protagonistas será la innovación abierta, un modelo que permite a las empresas colaborar con agentes externos para encontrar soluciones a sus necesidades. A través del programa Open Innovation de CEIN, este año han participado 12 empresas, que han planteado 25 retos y recibido más de 200 propuestas de solución. Durante el encuentro se presentarán casos de colaboración y se celebrará una mesa redonda con representantes de compañías como CAF, Cinfa, Florette y Azkoyen.

La transferencia tecnológica desde universidades y centros de investigación será otro de los asuntos destacados. Lucía Nieto ha subrayado que transformar una idea científica en un negocio requiere validar su utilidad, responder a una necesidad real del mercado, contar con un equipo preparado y disponer de financiación paciente que permita superar las barreras hasta llegar a la comercialización.

El objetivo del encuentro es mostrar la capacidad innovadora de Navarra, favorecer las conexiones entre sus protagonistas y animar a más empresas a colaborar con startups. La inscripción y toda la información sobre el programa están disponibles en la web www.ceinstartupday.com.