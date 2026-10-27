Más de uno Pamplona

Programa especial desde las instalaciones de CEIN con motivo del Startup Day

Hoy 27 de octubre se ha celebrado una nueva edición de CEIN Startup Day, el evento de referencia del ecosistema emprendedor navarro, donde startups, empresas, industria, entidades de inversión e instituciones se conectan para generar oportunidades reales.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Más de uno Pamlpona desde CEIN

En su sexta edición, se ha centrado en favorecer las conexiones entre corporaciones y startups como vía de mejora competitiva mutua. En este contexto, la cita ha contado con pitches, stands, encuentros vis a vis y mesas redondas para profundizar en las claves de la innovación abierta, entre otras temáticas.

Por los micrófonos de Onda Cero han pasado en primer lugar Garbiñe Basterra, directora general de Industria y Eva Gómara, responsable de Viveros de Innovación de Cein, para hablar de esta edición del Cein Startup Day. Hemos dedicado unos minutos a la transferencia del conocimiento con Lucía Vanrell, de Nanogrow; Xavier Tapias, Tech Transfer Office Leader de la Universidad de Navarra y Olga Romero, técnica de emprendimiento de Cein. Nos hemos hecho eco de algunos de los premios que se han entregado con motivo del Startup Day con Lucía Nieto, responsable de proyectos de Cein y con Adrián Valeolmillos, de Uraphex, premio a la generación de empleo y Pablo Larrea, de Naubat, que ha sido reconocido como Top 101.

Hemos hablado también de Open Innovation con Amaia Urtasun, responsable de proyectos de Cein y con Rubén Trevejo, director corporativo de I+D+I del Grupo Azkoyen y Daniel Lacheta, ingeniero de Vors Control. Por último, nos han acompañado Mikel Irujo, consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra y Uxue Itoiz, directora gerente de Cein.

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