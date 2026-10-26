El Sevilla pone a prueba el "método Jagoba"

Osasuna cierra la jornada de liga en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla de Luis García Plaza. Es el escenario del segundo partido de la nueva era de Jagoba Arrasate al frente de Osasuna. Y el primer encuentro fuera de casa. Javier Trigo, Diego Galilea y Jose Alenza reflexionan sobre el regreso del técnico vasco al banquillo navarro y el final de la breve era de Ramis en Pamplona.

De momento hay un encuentro para valorar el trabajo de Jagoba Arrasate, la victoria contra el Racing que llegó después de solo cuatro sesiones de entrenamiento del nuevo técnico. Su conocimiento de la plantilla y el hecho de que 15 jugadores ya estuvieran a sus órdenes en la anterior etapa del de Berriatua ha facilitado el trabajo, aunque los contertulios coinciden en que Osasuna debe seguir mejorando y que no todo va a ser como en el partido frente al Racing de Santander.