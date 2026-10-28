Navarra pone a disposición sus medios para "colaborar en todo lo necesario" tras el accidente ferroviario de Toledo

El Gobierno de Navarra ha puesto sus medios a disposición del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha dentro del Sistema Nacional de Protección Civil para "colaborar en todo lo necesario" tras el accidente ferroviario de Toledo. En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha querido "reconocer la labor de todos los servicios de emergencia que están trabajando sobre el terreno en la atención a las víctimas", a quienes ha trasladado "todo nuestro respaldo". Igualmente, ha anunciado que Navarra se sumará "al luto nacional, si es así que se decreta, por parte del Gobierno de España".

Colaboración sanitaria y de emergencias

En declaraciones a los medios de comunicación desde Perú, donde se encuentra de viaje institucional, la presidenta navarra María Chivite ha mostrado "toda la disposición del Gobierno de Navarra al servicio de, bien sea Castilla-La Mancha, bien sea el Gobierno central, para lo que podamos ayudar, si es que se nos necesita, todo el apoyo a los servicios sanitarios y de emergencias". Chivite, ha mostrado su "consternación, solidaridad y afecto para con las familias de las personas afectadas" en el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha contactado con su homologo de Castilla-La Mancha para ofrecer "toda nuestra ayuda en todo aquello cuanto necesite" y ha expresado su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

Minuto de silencio

La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario. El Ayuntamiento de Tudela se ha adherido a la convocatoria a las ocho de la tarde; el consistorio de Pamplona no se ha pronunciado por el momento. Se han sucedido las muestras de solidaridad y de colaboración tras el grave accidente de Toledo. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha expresado su "cercanía" y "oración" por las víctimas del accidente ferroviario y por sus familias.