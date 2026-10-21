La igualdad en las empresas: una ventaja competitiva para atraer talento, mejorar la productividad y reducir la rotación

La igualdad de oportunidades no es solo una cuestión de justicia social o de cumplimiento normativo. También puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas, al contribuir a atraer y retener talento, mejorar la productividad, reducir la rotación de las plantillas e impulsar la innovación. Esta ha sido una de las principales conclusiones del programa especial de Más de uno Pamplona, emitido desde la sede de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) con motivo de una jornada de buenas prácticas en igualdad empresarial, organizada en colaboración con la Dirección General de Economía Social y Trabajo del Gobierno de Navarra.

Hemos hablado del Plan de Empleo de Navarra 2025-2028 con el director general de Economía Social y Trabajo del Gobierno de Navarra, hemos conocido el diagnóstico que hace el Gobierno de Navarra del mercado laboral en materia de igualdad, cuáles son las principales brechas que todavía hoy debemos corregir y nos hemos acercado a algunas medidas concretas del Plan.

Con Natalia Musso, responsable de Diversidad e Inclusión de Volkswagen Navarra; Ruth Marín, responsable de Responsabilidad Social y Employer Branding de Florette y con Alicia Ruiz, responsable de Recursos Humanos de Construcciones Ecay, hemos abordado cómo las grandes empresas impulsas la igualdad, qué decisiones concretas demuestran que la igualdad es una prioridad y no simplemente una declaración de intenciones.

Natalia Musso de Volkswagen Navarra, Ruth Marín de Florette y Alicia Ruiz de Construcciones Ecay | ondacero.es

Y hemos abordado la igualdad como ventaja competitiva en distintos sectores y para ello nos han acompañado Elena Santesteban, directora de Desarrollo de Negocio de Nortempo; María Goñi, responsable de Recursos Humanos y Comunicación del Grupo Inerzia, y María Eugenia Sádaba, miembro del Consejo de Administración en España de WeConnect International.