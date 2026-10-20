"De buena uva" descubre los secretos del Hotel Xabier y de la bodega Finca La Cantera

"De buena uva", el programa de Onda Cero dedicado al mundo del vino junto al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, nos propone descubrir, de la mano de la comunicadora Elena Arraiza, el lado más humano, cercano y sorprendente de la cultura vinícola. En esta ocasión, el programa se acerca a las historias de Santi Guindano, sumiller del Hotel Xabier, visita la bodega Finca La Cantera, en Murchante, y ofrece algunos consejos para disfrutar de los aromas del vino sin complejos.

Santi Guindano ha crecido entre mesas, fogones y botellas en el negocio familiar situado frente al Castillo de Javier, que ahora dirige junto a su hermana María José. Su pasión por el vino le ha llevado a reunir más de mil referencias en su bodega y a recibir en 2023 el premio al mejor sumiller en los Premios Talento Gastro Navarra. Durante la entrevista, comparte algunas de sus anécdotas más curiosas, desde sus primeros tragos a escondidas hasta clientes que llegaron a pedir una copa de vino para tres personas, con una pajita para cada una.

También recuerda sus primeras catas profesionales, cuando, incapaz de identificar el aroma a cuero que describían otros participantes, decidió olerse el cinturón para encontrar una referencia. Una experiencia que resume su consejo para quienes empiezan: tener paciencia, escuchar y aprender. Su paso por California le permitió descubrir, además, el enorme negocio turístico y comercial que las bodegas estadounidenses construyen alrededor del vino.

La siguiente parada es Finca La Cantera, en Murchante, un proyecto impulsado desde 2017 por los biólogos y enólogos Tomás Santos y Silvia Peña. Sus 14 hectáreas de viñedo permiten a los visitantes conocer todo el proceso, desde el trabajo en la tierra hasta la elaboración y el embotellado. Las visitas, adaptadas a cada época del año, se conciertan previamente a través de su página web, fincalacantera.com.

El programa concluye con una invitación a perder el miedo a las catas. No hace falta reconocer aromas sofisticados ni recurrir a descripciones técnicas: cada persona identifica los olores a partir de sus propios recuerdos y experiencias. Porque, cuando se trata de disfrutar del vino, lo importante es confiar en la propia nariz y dejar que cada copa cuente su historia.