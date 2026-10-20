Gustavo Galarreta explica la conexión navarra del refuerzo militar en el Ártico

El Ejército de Tierra español desplegará unidades de tropas de montaña en Finlandia para reforzar la seguridad en el Ártico dentro de una misión multinacional de la OTAN liderada por Suecia. Una operación que tiene una conexión directa con Navarra, como ha explicado en Onda Cero Pamplona Gustavo Galarreta, analista de seguridad.

La tensión geopolítica en el flanco norte de Europa, especialmente en el entorno del círculo polar ártico y el mar Báltico, está detrás de este refuerzo. La extensa frontera entre Finlandia y Rusia, de más de 200 kilómetros según Galarreta, y las acciones que describe como parte de una guerra híbrida hacen necesario fortalecer la presencia militar sobre el terreno.

Navarra desempeña un papel destacado en esta operación. Pamplona acoge la jefatura del Mando de Tropas de Montaña, ubicada en la calle General Chinchilla, y cuenta con el Regimiento América 66, especializado en operaciones en alta montaña y entornos de frío extremo. Parte del personal que participe en el despliegue podría salir de la capital navarra, aunque todavía no se ha concretado el número de militares que aportará cada unidad. El contingente previsto será de unas 150 personas.

Estas tropas se preparan mediante cursos de esquí y escalada, ejercicios de aclimatación al frío y entrenamiento tanto en verano como en invierno. Además, utilizan vehículos y materiales específicos para desplazarse por terrenos nevados. El Regimiento América 66 participó recientemente en maniobras internacionales en Noruega para compartir experiencias y mejorar la coordinación entre unidades especializadas de distintos países.

Galarreta también ha explicado el concepto de guerra híbrida, caracterizada por acciones hostiles que no implican una declaración formal de guerra. Entre sus ejemplos ha destacado el uso de drones de bajo coste capaces de comprometer sistemas militares mucho más caros.

El analista recuerda que la preparación militar busca, ante todo, disuadir al adversario y proteger los valores y la forma de vida de la sociedad, aunque estos despliegues supongan un importante esfuerzo para los militares y sus familias.