Análisis del cambio en Osasuna: de Ramis a Jagoba

El "Caliente Caliente" de hoy dentro de Radioestadio Navarra analiza con Enrique Maya, Amaya Zarranz, Miguel Ángel Butragueño y Javier Saralegui la marcha de Osasuna, los verdaderos motivos de la destitución de Luis Miguel Ramis, qué se ha buscado con el regreso de Jagoba Arrasate y cómo ha manejado el club el cambio de entrenador. Además se opina sobre el juego y el resultado de Osasuna contra el Racing de Santander en el primer partido de la segunda era Jagoba y el papel que determinados jugadores pueden realizar con el nuevo esquema, junto con la importancia y el manejo de los canteranos en el primer equipo.