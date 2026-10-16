Club Auna: productores, cooperativas e industria juntos por el futuro agroalimentario de Navarra

En Onda Cero nos hemos acercado hoy de nuevo al Club Auna para hablar de cooperativismo, de la unión del sector agroalimentario y del relevo generacional. Una iniciativa impulsada por UAGN, UCAN y ALINAR que busca dar visibilidad a un sector fundamental para la economía navarra y fortalecer la colaboración entre productores, cooperativas e industria.

Hemos hablado con Fernanda Martínez de Azagra, gerente de la bodega cooperativa Vega del Castillo, de Olite, y Javier Ripa, enólogo de Bodegas Quaderna Vía. Ambos han defendido la importancia de trabajar unidos para ganar fuerza, competitividad y capacidad de afrontar los retos del sector.

Martínez de Azagra ha destacado el papel de las cooperativas en la conservación de la actividad económica, el empleo y el paisaje de los pueblos. En el caso de Vega del Castillo, la bodega agrupa a viticultores de Olite, Beire y San Martín de Unx, contribuyendo a preservar la tradición vitivinícola y el arraigo al territorio. Además, ha subrayado que las cooperativas permiten a los agricultores ganar capacidad para competir, profesionalizar su actividad y construir un futuro para sus explotaciones.

Otro de los asuntos abordados ha sido la necesidad de poner en valor el trabajo que hay detrás de cada botella de vino. Desde el cuidado de la viña hasta el embotellado y la comercialización, la producción requiere un esfuerzo constante y una adaptación permanente a las condiciones de cada campaña. Para Ripa, el precio no siempre refleja ese trabajo, por lo que considera necesario mejorar la comunicación con los consumidores.

El relevo generacional constituye otro de los grandes desafíos. Ripa, que se incorporó desde joven al trabajo en la bodega familiar y se ha formado en enología, ha advertido de las dificultades para atraer a nuevas generaciones, especialmente a quienes no proceden de familias agricultoras.

Por último, Martínez de Azagra ha destacado el proyecto La Unánime, que reúne a 14 bodegas cooperativas navarras para dar mayor visibilidad y reconocimiento al vino cooperativo mediante jornadas profesionales, catas y actividades dirigidas a distintos públicos.