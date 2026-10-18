Importante victoria de Osasuna en El Sadar

Osasuna ha dominado el partido con intensidad, verticalidad y presión. Se ha notado la impronta de Jagoba y El Sadar lo ha agradecido.

El conjunto dirigido por Arrasate salió decidido a imponer su estilo y pronto encontró premio. Aunque Dubasin vio cómo le anulaban un gol en el minuto 4 por fuera de juego, Osasuna siguió insistiendo hasta que Belocian cometió penalti sobre Budimir. El delantero croata no falló desde los once metros y sumó su octavo tanto en nueve jornadas de Liga, confirmando su gran momento de forma.

El Racing, superado durante buena parte del partido, apenas logró reaccionar ante el empuje rojillo. Dubasin volvió a quedarse sin premio al ver anulado otro gol por fuera de juego en el minuto 33 y, poco después, Agirrezabala evitó su tanto con una intervención sobre la línea.

En los últimos minutos, los cántabros recuperaron algo de control e intentaron buscar el empate. Sin embargo, en el minuto 87, tras una gran carrera de Arguibide, Osambela puso el definitivo 2-0 en le marcador.