Ocho proyectos emprendedores de toda Navarra premiados en el marco de "Tierra de Oportunidades"

CaixaBank y los Grupos de Acción Local, Consorcio EDER y Consorcio de Zona Media, han entregado en Peralta los reconocimientos a ocho proyectos emprendedores de toda Navarra en el marco de "Tierra de Oportunidades", el programa de la entidad financiera destinado a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

En la entrega de los premios han participado Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta quien ha dado la bienvenida; María Rosario Domingos, presidenta del Consorcio de Zona Media; Jorge García, responsable de Acción Social de la DT Ebro de CaixaBank; y Sandra Calvo, gerente de Consorcio Eder. Tras la tradicional fotografía con los galardonados, la jornada ha finalizado con una mesa redonda en la que ha participado Marta Lamata, de Marlafra, y Amaia Meléndez, de El Horno de Pedro, participantes en el Reto Final en años anteriores.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con el origen de sus proyectos empresariales, el impacto que tienen sus negocios en sus municipios y el apoyo recibido de entidades vinculadas al desarrollo rural. También, han compartido su experiencia en el programa ‘Tierra de Oportunidades’, su participación en la final nacional celebrada en Madrid y algunos consejos dirigidos a aquellas personas que estén valorando emprender en el medio rural.

Los emprendedores y proyectos premiados por territorio en esta edición son:

CONSORCIO EDER

Amaia Urra Zamarreño – San Adrián. Calma es un proyecto que nace como un espacio de fisioterapia especializada en suelo pélvico para mujeres y hombres, creado para acompañar y cuidar en las diferentes etapas de la vida. Un lugar donde la atención individual se une al ejercicio terapéutico en grupos reducidos y a talleres en colaboración con otros profesionales. Un proyecto que apuesta por la prevención, la educación y el movimiento para acercar el cuidado de la salud y el bienestar a nuestra comunidad.

– San Adrián. Calma es un proyecto que nace como un espacio de fisioterapia especializada en suelo pélvico para mujeres y hombres, creado para acompañar y cuidar en las diferentes etapas de la vida. Un lugar donde la atención individual se une al ejercicio terapéutico en grupos reducidos y a talleres en colaboración con otros profesionales. Un proyecto que apuesta por la prevención, la educación y el movimiento para acercar el cuidado de la salud y el bienestar a nuestra comunidad. Leyre Pascual Fernández -Barillas. En Your Wax Light se dedican a la creación de velas, mikados y otros productos de ambientación para el hogar, elaborados de manera artesanal. Trabajan para ofrecer una ambientación sin tóxicos, con aromas cuidadosamente seleccionados para crear espacios agradables y seguros.

-Barillas. En Your Wax Light se dedican a la creación de velas, mikados y otros productos de ambientación para el hogar, elaborados de manera artesanal. Trabajan para ofrecer una ambientación sin tóxicos, con aromas cuidadosamente seleccionados para crear espacios agradables y seguros. Manuela Klinkert – Cadreita. Tinto Coffee es un proyecto dedicado al café de especialidad, creado para acercar a las personas a cafés de calidad y a las historias que hay detrás de cada uno. Seleccionan cafés de diferentes lugares del mundo y comparten formas de prepararlos, sus sabores y todo lo que los hace especiales. Tienen como objetivo que el café deje de ser simplemente una bebida y se convierta en una experiencia para descubrir, aprender y disfrutar.

– Cadreita. Tinto Coffee es un proyecto dedicado al café de especialidad, creado para acercar a las personas a cafés de calidad y a las historias que hay detrás de cada uno. Seleccionan cafés de diferentes lugares del mundo y comparten formas de prepararlos, sus sabores y todo lo que los hace especiales. Tienen como objetivo que el café deje de ser simplemente una bebida y se convierta en una experiencia para descubrir, aprender y disfrutar. Alfredo Urdániz Santos - Ablitas. Estudio 456 combina el conocimiento del territorio con una mirada atenta a los últimos avances en arquitectura y construcción. Durante todo el proceso, acompañan al cliente utilizando herramientas avanzadas de visualización arquitectónica, modelado 3D y análisis climáticos y contextuales, lo que permite optimizar diseño, sostenibilidad y experiencia desde el planteamiento hasta la ejecución.

CONSORCIO ZONA MEDIA

Eneko Ventas Sorbet -Artajona. Descubre Artajona es un proyecto de dinamización turística del territorio a través de la gestión del patrimonio cultural. Crea experiencias ligadas a la cultura y el patrimonio como visitas guiadas, actividades educativas y otras actividades vinculadas al patrimonio cultural de la Zona Media de Navarra.

-Artajona. Descubre Artajona es un proyecto de dinamización turística del territorio a través de la gestión del patrimonio cultural. Crea experiencias ligadas a la cultura y el patrimonio como visitas guiadas, actividades educativas y otras actividades vinculadas al patrimonio cultural de la Zona Media de Navarra. Rubén Flamarique Urdín – Mendívil. Suelo Activo es un servicio de asesoría agrícola profesional basado en la regeneración del suelo, equilibrio nutricional y aplicaciones foliares con dron.

– Mendívil. Suelo Activo es un servicio de asesoría agrícola profesional basado en la regeneración del suelo, equilibrio nutricional y aplicaciones foliares con dron. Ana Jimeno Pérez de Ciriza –Artajona. Ana Jimeno Psicología es un proyecto de psicología sanitaria y comunitaria profesional orientado a promover el bienestar psicológico, la salud mental y la participación social en entornos rurales. Para ello, organiza programas de envejecimiento activo y actividades dirigidas a la infancia, adolescencia y población adulta.

–Artajona. Ana Jimeno Psicología es un proyecto de psicología sanitaria y comunitaria profesional orientado a promover el bienestar psicológico, la salud mental y la participación social en entornos rurales. Para ello, organiza programas de envejecimiento activo y actividades dirigidas a la infancia, adolescencia y población adulta. Iñaki Markotegi Diez –Berbinzana. Su proyecto incluye los servicios de músico percusionista profesional para actuaciones en directo y grabaciones en estudios y la producción musical (grabación, edición, mezcla, dirección musical y arreglos).

Tierra de Oportunidades en Navarra

En toda la Navarra rural, en la presente edición, se han presentado 32 candidaturas que han sido. valoradas por un comité de evaluación formado por personal técnico de los Grupos de Acción Local y representantes de CaixaBank. Entre otros aspectos, se han tenido en cuenta la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, la innovación e impacto en el territorio.

Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros cada uno y accederán a ‘El Reto’, un concurso formativo de ámbito nacional, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales. Asímismo, podrán acceder a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado, en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank

Los premiados podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de su empresa o emprendimiento. Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.

Por otra parte, los Grupos de Acción Local, desarrollarán entre septiembre y diciembre una serie de acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras, tanto para las que ya tienen un negocio en marcha como para las que están trabajando una idea.

La convocatoria ha estado dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se incluyen municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.

Cinco años de programa

Desde que Acción Social CaixaBank lo pusiera en marcha en 2021, el programa ‘Tierra de Oportunidades’ ha respaldado a más de 7.000 emprendedores y ha firmado 193 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y entidades sociales que trabajan por la integración rural para impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas.

En colaboración con los GDR comarcales, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y el promotor del emprendimiento Rural Talent, el programa ha premiado, además, 670 proyectos en sus cinco años.

Sobre Tierra de Oportunidades CaixaBank

Tierra de Oportunidades es un programa de Acción Social CaixaBank que tiene el objetivo de apoyar el emprendimiento, crear empleo y ofrecer oportunidades de futuro al entorno rural. La entidad quiere ayudar directamente a emprendedores rurales con proyectos en funcionamiento, detectando su potencial y necesidades y ofreciéndoles ayuda económica, formación y acompañamiento.

Todo ello, con el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR o GAL), conocedores en profundidad del tejido económico en los respectivos territorios, y contando con las sinergias creadas con otras áreas de la entidad: desde el acompañamiento y la mentorización (Voluntariado CaixaBank), a financiación (MicroBank y AgroBank) y creando una comunidad de emprendedores de todo el país (en los programas formativos lanzados de la mano de Rural Talent, con el impulso del banco).