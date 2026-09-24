Zaindari desarrolla desde Navarra herramientas para un uso seguro de Internet

En Onda Cero, en el Espacio Cein, nos acercamos a Zaindari, una startup tecnológica navarra nacida en el entorno de la Universidad Pública de Navarra que trabaja para garantizar un uso adecuado y seguro de las herramientas digitales. Su CEO, Xabier Leonardo, nos ha explicado en Más de uno Pamplona que la idea surgió al constatar que la tecnología puede aportar enormes beneficios, pero también plantea riesgos, especialmente para colectivos como los menores y las personas mayores.

Zaindari cuenta con tres grandes áreas de actuación. Una de ellas es el control parental, pensado para ayudar a las familias a gestionar el uso de la tecnología en el hogar. Otra se centra en la detección de estafas telefónicas dirigidas a personas mayores, con el objetivo no solo de evitar el fraude, sino también de prevenir la pérdida de autonomía que puede producir después de sufrir una estafa. La tercera está especialmente enfocada a los centros educativos y al uso de ordenadores y Chromebooks en las aulas.

En este ámbito, la startup ha desarrollado herramientas de filtrado web y monitorización para el profesorado, además de un sistema capaz de identificar automáticamente nuevas páginas y detectar si se trata, por ejemplo, de un juego. De esta forma, se pretende reducir el tiempo que los docentes tienen que dedicar a controlar manualmente estos contenidos.

Leonardo destaca también la importancia de la privacidad y la protección de los menores. Zaindari ha creado su propia infraestructura en Navarra para reforzar el control sobre los datos y la protección en el ámbito educativo.

La empresa, que nació en enero de 2024, cuenta actualmente con diez personas y está instalada en Hirugarrena, el espacio de emprendimiento tecnológico impulsado por CEIN y la UPNA. Entre sus reconocimientos figura el premio EmprendeXXI como startup con mayor potencial de Navarra. Ahora sus esfuerzos se centran en ampliar su presencia en centros educativos de Navarra y del conjunto de España, además de explorar oportunidades en Latinoamérica.