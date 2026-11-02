Osasuna no sabe aguantar

Osasuna ha perdido 2-1 contra el Deportivo un partido que ha comenzado ganando. Ni por esas. Budimir ha logrado su octavo gol en la primera parte al presionar bien la segunda línea rojilla la salida de balón del Deportivo y provocar un error de Leo Román. Dubasin de tacón a Moi y este pasando al croata fabricaron la ocasión convertida. Ha sido la única opción de ataque de un Osasuna que al menos ha tenido más el balón que otros días.
En la segunda mitad el Deportivo se ha ido viniendo arriba literal y figuradamente y Osasuna ha sido cada vez más incapaz de tener el balón. Soriano en una falta y Nsongo aprovechando un rechace han remontado para el Depor.
El próximo partido será este sábado en El Sadar contra el Athletic de Bilbao. Osasuna recibirá al Athletic estando solo un punto por encima del descenso.