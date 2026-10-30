"Nuevas Longevidades": prepararse para la jubilación y seguir contribuyendo a la sociedad

En Onda Cero Pamplona nos hemos acercado hoy al proyecto "Nuevas Longevidades", impulsado por Fundación Caja Navarra. Una iniciativa que busca promover nuevas formas de participación social, preparar a las personas para la jubilación y dar respuesta a los retos asociados al envejecimiento ante el aumento de la esperanza de vida y los cambios en los modelos familiares que obligan a replantear cómo queremos envejecer y cómo afrontar una etapa de la vida cada vez más larga. Nos lo han explicado en Más de Uno Pamplona Gemma Botín, subdirectora de Proyectos e Innovación de Fundación Caja Navarra, y Alicia Olza, directora del Área de Personas Mayores de Fundación PAUMA.

Uno de los principales ámbitos de trabajo del proyecto es la investigación sobre las personas mayores que envejecen sin una red familiar o social de apoyo. Una realidad que, según Olza, irá en aumento debido a los cambios demográficos y familiares. La investigación, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Barañáin, pone de manifiesto cuestiones como la desconexión intergeneracional, las diferencias entre el ámbito rural y urbano y la preocupación por el coste de los cuidados. También constata que muchas personas desean permanecer en sus hogares durante el envejecimiento, lo que hace necesario trabajar en la prevención y planificar con antelación cómo quieren ser cuidadas.

Otra de las líneas de actuación será la preparación para la jubilación mediante talleres dirigidos a personas próximas a esta etapa. El objetivo es abordar no solo los aspectos económicos y físicos, sino también los emocionales y psicológicos, ayudando a afrontar los cambios de identidad, relaciones y rutinas que supone dejar de trabajar.

Además, Fundación Caja Navarra quiere impulsar iniciativas que permitan aprovechar el talento y la experiencia de las personas mayores en beneficio de la sociedad. La idea es ofrecer espacios y herramientas para que puedan seguir contribuyendo al bien común, desarrollar nuevos proyectos y mantener un propósito vital. Porque, como han defendido Gemma Botín y Alicia Olza, vivir más años también debe significar vivir mejor, mantener los vínculos y seguir sintiéndose parte activa de la sociedad.