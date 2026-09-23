La trilogía de los pactos de Laura Azcona llega a su final con ‘El pacto de las sombras’

Laura Azcona pone punto final a la trilogía de los pactos con ‘El pacto de las sombras’, una novela en la que la inspectora Julia Arrondo vuelve a enfrentarse a una investigación marcada por el misterio, los crímenes y los lugares abandonados. El libro, disponible en formato digital desde comienzos de mes, llega este miércoles a las librerías en papel y será presentado esta tarde en Elkar Comedias de Pamplona, junto al escritor Carlos Ollo.

La autora reconoce los nervios ante la publicación, aunque asegura estar recibiendo muy buenas impresiones de los primeros lectores. Con esta tercera entrega, Azcona considera que cierra de manera satisfactoria una trilogía que comenzó con El pacto de las colonias y continuó con El pacto invisible. Las tres novelas comparten a Julia Arrondo y una forma de escribir basada en la combinación de leyendas, misterios y escenarios vinculados a Navarra y territorios próximos.

En ‘El pacto de las sombras’, los lugares abandonados adquieren un protagonismo especial. Azcona se adentra en el fenómeno urbex (Urban Exploration), una afición que consiste en explorar edificios y espacios abandonados y que descubrió mientras investigaba para su anterior novela. Para documentarse, la escritora contactó también con personas vinculadas a esta práctica y descubrió historias y motivaciones muy diferentes.

La novela sitúa parte de la acción en escenarios reales de Álava y Navarra, entre ellos el antiguo Colegio Izarra, el Señorío de Elío o el aserradero de Ekai, localizaciones que sirven de escenario para una trama coral en la que aparecen numerosos personajes y cadáveres.

Azcona explica además que en esta última entrega ha querido profundizar más en la vida personal de los miembros del equipo policial y mostrar qué ocurre con ellos más allá de su trabajo. Aunque ‘El pacto de las sombras’ puede leerse de manera independiente, la autora recomienda seguir el orden de la trilogía para evitar spoilers y conocer mejor la evolución de sus personajes.