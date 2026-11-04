Sorteadas las 263 mesas electorales que se habilitarán en Pamplona para las elecciones generales

La ciudadanía de Pamplona ya puede consultar si le corresponde o no mesa electoral en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El Pleno extraordinario celebrado este miércoles ha determinado, mediante una serie de números generados al azar y su posterior introducción en una aplicación informática, la composición de las 263 mesas electorales ubicadas en 27 colegios electorales que se habilitarán en Pamplona para depositar los votos.

Las personas interesadas en conocer su posible cargo en mesa pueden realizar la consulta través del enlace https://censo.pamplona.es/, o a través del teléfono de atención ciudadana 010 - 948 420 100.

Notificación oficial

En ambas vías, es necesario aportar el DNI de la persona que solicita la información. Además de si le ha correspondido o no cargo en la mesa electoral, la consulta recordará el colegio, mesa y sección en la que esa persona podrán votar el 29 de noviembre. Tras conocerse las designaciones para las presidencias, vocalías y suplencias, en los próximos días comenzará la notificación oficial a las 2.367 personas (789 como titulares de las presidencias y las dos vocalías de cada mesa y a las 1.578 suplentes) a las que les ha correspondido cargo en mesa. Junto con esa notificación oficial, recibirán un QR y una dirección web para descargarse el manual de instrucciones sobre sus derechos, competencias y deberes respecto del funcionamiento de la jornada electoral. El plazo de alegaciones será de siete días a partir de la notificación.