Javier Gómez, micólogo: "Hay hasta nueve tipos de síntomas diferentes de intoxicación por setas"

Aunque la climatología ha retrasado algo su aparición estamos en plena época de setas y hongos en Navarra. El conocimiento de las especies es clave para disfrutar de ellas en la mesa sin resultar intoxicado.

El Hospital Universitario ha organizado una charla este jueves a las 17:30 horas en el salón de actos del centro abierta a los ciudadanos. La impartirán el micólogo Javier Gómez y el consultor en toxicología Miguel Pinillos. Ambos han participado en la elaboración de un manual destinado a médicos sobre setas tóxicas.

Conocer las toxinas y los síntomas de una intoxicación es clave para tratar a los pacientes que han ingerido especies venenosas confundiéndolas con otras inocuas. Javier Gómez explica en La Brújula de Navarra que hay hasta nueve tipos de síntomas diferentes que sufre alguien que se ha intoxicado por comer setas u hongos tóxicos.

Las setas tóxicas y potencialmente mortales pueden aparecer no solo ocultas en bosques sino en las ciudades: hace poco se vieron ejemplares muy venenosos en Barañáin que ya se habían localizado hace años en Pamplona. "Tienen la misma toxina que la Amanita Phalloides: comer dos o tres ejemplares puede provocar la muerte" asegura Gómez.