Manuel Arizcun y Ruperto de la Cruz, nuevos beatos navarros

La Iglesia va a beatificar este sábado en Santander a 80 mártires. 80 personas asesinadas en el siglo XX por motivos de persecución religiosa. El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, oficiará la ceremonia en representación del Papa.

Dos de los nuevos beatos son navarros. El hermano carmelita Ruperto de la Cruz, que fue sacristán del Convento de los Carmelitas en Santander, y el padre de familia Manuel Arizcun, Presidente de Acción Católica en Navarra y mártir en 1936. Su nieto Gabriel Garralda ha recopilado los testimonios y la historia de su abuelo de mano de sus tíos, destacando que el perdón ha estado presente en la familia desde su abuela, viuda de Manuel.

150 familiares de Manuel Arizcun, que tuvo 9 hijos, estarán presentes este sábado en Santander en la ceremonia de beatificación del primer padre de familia de origen navarro que es elevado a los altares.