El Club Deportivo San Cernin organiza el I Torneo Interescolar de Baloncesto

El Club Deportivo San Cernin va a organizar el I Torneo Interescolar de Baloncesto. Entre los días 27 y 30 de diciembre el polideportivo del colegio San Cernin acogerá un torneo que nace para dar una oportunidad a los jugadores y jugadoras de minibasket de competir en un torneo reglado con sus compañeros de colegio, al estilo -pero en una dimensión menor- del Torneo Interescolar de Fútbol que organiza desde hace años el Club Atlético Osasuna a través de Fundación Osasuna.

Rubén Lorente, coordinador de baloncesto del club, explica que para esta primera edición "se quieren dar todas las facilidades posibles" a los colegios que quieran inscribirse. Así, habrá competición masculina y femenina pero se permiten hasta dos chicos en la femenina y dos chicas en la masculina con la idea de que los colegios que estén justos de participantes no se queden sin hacerlo porque les falten uno o dos jugadores. Sergio López, vicepresidente del Club Deportivo San Cernin, ha recordado que la inscripción es gratuita, corriendo el club con los gastos de organización, con la idea de tener al menos 16 equipos participantes este primer año en cada una de las categorías.

El torneo está dirigido a jugadores y jugadoras de 6º de Educación Primaria, los nacidos en 2015, pero los equipos pueden completarse con chicos y chicas de 5º, nacidos en 2016. La Federación Navarra de Baloncesto colabora en diferentes facetas con el Torneo, entre ellas con el arbitraje.

El Polideportivo San Cernin tendrá tres pistas de minibasket para el Torneo y los partidos se jugarán en horario de tarde, entre las 15 y las 20 horas, para que sea compatible participar a la vez en el Interescolar de Fútbol, si se da el caso. En principio, y según el número de inscritos, los días 27 y 28 se jugarán las fases clasificatorias (con tres partidos garantizados para cada equipo participante), y los días 29 y 30 de diciembre, la fase final. "Habrá un buen ambiente familiar en las gradas", ha asegurado Lorente sobre un Torneo que nace con vocación de continuidad.