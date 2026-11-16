Helena Escalada, presidenta de Magale: "Acoger no es adoptar, es estar ahí pase lo que pase"

En Onda Cero Pamplona hemos compartido unos minutos con Helena Escalada, presidenta de Magale, la Asociación de Familias de Acogida de Navarra, que recibió una mención especial en los XII Premios Solidarios de Onda Cero Navarra. Magale lleva desde 2003 acompañando y apoyando a las familias que deciden abrir sus hogares a menores que, por diferentes circunstancias, no pueden vivir con sus familias de origen.

Escalada ha agradecido este reconocimiento porque contribuye a dar visibilidad a una realidad todavía poco conocida. Aunque en estos más de veinte años ha cambiado el apoyo que reciben las familias, gracias a una red en la que pueden compartir experiencias y resolver dudas, sigue existiendo una necesidad importante: hacen falta más hogares de acogida. Escalada recuerda que muchos niños y niñas continúan viviendo en centros o pisos tutelados y que podrían crecer en un entorno familiar.

La presidenta de Magale ha explicado que acoger no es adoptar y que uno de los aspectos fundamentales es entender que la incertidumbre debe asumirla el adulto, no el menor. El acogimiento puede ser temporal, si el niño regresa con su familia biológica, o prolongarse hasta la mayoría de edad. De hecho, según ha señalado, siete de cada diez acogimientos son permanentes.

Escalada conoce ambas experiencias. Primero acogió a una bebé de tres meses que después regresó con su familia biológica y, posteriormente, a tres hermanos que llegaron a su casa con ocho, cinco y cuatro años y que continúan formando parte de su familia, catorce años después. Mantienen también el contacto con su familia de origen, con la que han construido una relación de respeto y entendimiento.

Helena Escalada reconoce que las despedidas pueden ser muy duras y que el vínculo emocional es intenso, pero destaca la importancia de la reflexión previa y del acompañamiento de otras familias.

Su mensaje es claro: el acogimiento no es para todo el mundo, pero quienes sienten esa inquietud pueden informarse en magale.org y acogedoras.org. «Nos cambia la vida y damos una oportunidad; también nos cambian la vida a nosotros, para bien», asegura.