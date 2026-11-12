Pamplona acoge hoy el I Congreso Internacional de Pelota Vasca. Organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, cuenta con la participación de más de 200 personas y con ponencias y mesas redondas relacionadas con el presente y futuro de este deporte, el tratamiento de las lesiones y la preparación física específica, el papel de la mujer, su rol y modalidades tradicionales y los medios de comunicación y su tratamiento informativo de la pelota.

En Radioestadio Navarra se resume parte de lo más destacado de la sesión de mañana de este Congreso con declaraciones del pelotari Unai Laso, la Presidenta de la Federación Navarra Andrea Lusarreta, el preparador físico Egoitz Carrión, el director deportivo de la Federación Española de Pelota Óscar Insausti y el investigador de Navarrabiomed Mikel Izquierdo.