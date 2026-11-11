Seguimiento desigual de la huelga en Navarra

El inicio de la jornada de huelga general en Pamplona deja un seguimiento desigual en el comercio y la hostelería, con algunos locales que han optado por abrir y otros por echar la persiana.

En el Casco Viejo, por ejemplo, han sido numerosas las cafeterías y bares que han cerrado. En la calle San Nicolás, en la calle San Miguel y en la plaza del Ayuntamiento y sus inmediaciones se han visto muchos de estos locales con la persiana echada. Por el contrario, las grandes tiendas de la avenida de Carlos III, así como el establecimiento de Zara de la avenida de San Ignacio o El Corte Inglés se encuentran abiertos.

Las obras del Paseo de Sarasate están paradas y algún supermercado ha optado por cerrar. En términos generales, se aprecia en el centro de Pamplona un menor tránsito de personas en comparación con una jornada ordinaria.

La Policía Nacional ha detenido pasadas las ocho de la mañana a una persona en un piquete que se ha llevado a cabo en las puertas de CaixaBank, en la avenida de Carlos III, junto al Monumento al Encierro. La detención se ha producido en una acción convocada por LAB a las 7.45 horas con motivo del inicio de la jornada laboral en el edificio de CaixaBank.

Por otro lado, algunos manifestantes han lanzado pintura contra el Burger King de la calle Mercaderes. En la cuesta de Labrit un grupo de personas ha cruzado contenedores, lo que ha obligado a la Policía Nacional a desplegarse para reabrir la circulación.

A lo largo de la mañana se están sucediendo además en Pamplona distintas movilizaciones y columnas de trabajadores en apoyo a la huelga general, en medio de un importante despliegue de la Policía Nacional, la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona.