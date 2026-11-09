Asociación Atalaya, 37 años creando espacios de convivencia para niños y adolescentes en Los Arcos

La Asociación Atalaya de Los Arcos recibirá este jueves uno de los XII Premio Solidario Onda Cero Navarra en la categoría de Cohesión e Inclusión Social, un reconocimiento que su presidenta, Tania Ripa, ha recibido con satisfacción y que supone, según ha explicado en Onda Cero, un impulso para seguir adelante con su trabajo. Ripa ha destacado especialmente la importancia de dar visibilidad a una labor que muchas asociaciones desarrollan de manera discreta y sin otro interés que contribuir al bienestar de sus localidades.

Atalaya nació hace 37 años por iniciativa de un grupo de vecinos que quería crear espacios y actividades para los niños del municipio. Desde entonces, la asociación ha mantenido ese compromiso con la infancia y la adolescencia a través de ludotecas de invierno y verano, talleres y actividades culturales. Su objetivo es ofrecer alternativas de ocio y encuentro, especialmente a los niños y adolescentes que, por su edad, a veces quedan en tierra de nadie entre la infancia y la juventud.

La asociación mantiene sus puertas abiertas a todos los niños, tanto de Los Arcos como de las localidades cercanas. De esta manera, favorece las relaciones entre menores de distintos municipios y crea espacios de convivencia e integración. Para Ripa, las asociaciones son «un pilar fundamental» de la vida de los pueblos, porque permiten reunir a los vecinos y generar actividades que dan vida a la comunidad.

La presidenta también ha recordado su vinculación personal con Atalaya: ella misma disfrutó de sus actividades cuando era niña y decidió incorporarse a la junta para que las nuevas generaciones puedan vivir experiencias y conservar recuerdos similares a los suyos.

Entre los retos de futuro, la asociación quiere renovar y adecuar el local cedido por el Ayuntamiento, cuyas instalaciones considera anticuadas, para mejorar la seguridad y el bienestar de los niños. Un objetivo que siguen persiguiendo con ilusión y con el respaldo de las familias y del municipio.