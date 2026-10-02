Los cooperativistas de las 108 VPO de Maristas advierten que la paralización de las obras les puede llevar a la ruina

La constructora de las 108 VPO de Maristas rescinde el contrato por sorpresa antes de empezar las obras cuyo inicio estaba previsto este mes. Obenasa notificó mediante un burofax la rescisión unilateral tras finalizar la demolición de los interiores y la cubierta. Argumentan retrasos e incumplimientos. Duro golpe para los 108 cooperativistas que tras un auténtico culebrón esperaban tener su hogar listo para finales de este mes. En Onda Cero hemos hablado con Borja, uno de los afectados, que se mostraba muy dolido por la noticia y explicaba que esto puede suponer la ruina para las familias.

Desligar viviendas libres de VPO

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Pamplona decidió desligar las 48 viviendas libres de la zona de las VPO para que los propietarios de las primeras pudiesen entrar a vivir. El concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea, justificó la decisión argumentando que se cumplían las garantías para que la empresa comenzase la construcción de las viviendas protegidas. Borja, considera que fue un error y que esto facilitó a la constructora salir del proyecto.

Valoraciones políticas y sanción a Arrasate en Álava

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, cree que no existe una evidencia de que esa decisión haya sido determinante para la rescisión del contrato. Por su parte, el concejal de UPN, Juanjo Echeverría, pedía la dimisión de Abaurrea porque considera que esto fue un error. Obenasa tomó la decisión y es la constructora de unas viviendas gestionadas por el Grupo Arrasate. Esta última empresa fue condenada en 2020 por la Audiencia Provincial de Álava a pagar 422.000 euros a 48 propietarios de una cooperativa de VPO en Llodio. La justicia determinó que la empresa actuó como una promotora encubierta y no como una mera gestora