Fallece la joven embestida por el toro con soga de Lodosa

Ha fallecido la joven de 25 años que resultó herida en el transcurso del festejo del toro con soga de Lodosa el pasado domingo. Se trata de una chica natural y vecina de Bilbao que ha perdido la vida este miércoles como consecuencia del traumatismo craneoencefálico sufrido al ser embestida por el animal. Era socia de la Peña Lodosa por el Toro. El suceso se produjo cuando el toro se introdujo entre las gradas y los maderos, y arremetió contra un grupo de espectadores. La joven se encontraba debajo de una escalera y fue lanzada por los aires por el animal. El Consistorio de esta localidad navarra que ha anunciado que se decretarán dos días de luto en los que las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y respeto.