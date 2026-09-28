Un proyecto pionero de ADANO quiere acompañar a los supervivientes de cáncer infantil en su edad adulta

Adano, la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra ha presentado hoy en Más de uno Pamplona el proyecto “Supervivientes de cáncer pediátrico en Navarra: encontrarlos, acompañarlos, cambiarles la vida”, una iniciativa pionera que pretende mejorar el seguimiento de quienes superaron un cáncer durante su infancia y que ahora son adultos.

Como ha explicado la presidenta de ADANO, Cristina Delgado, en Navarra podría haber entre 450 y 480 personas supervivientes de cáncer pediátrico desde 1989. El proyecto parte de una realidad poco conocida: superar el cáncer no siempre supone el final de sus consecuencias. Los tratamientos recibidos durante la infancia pueden provocar efectos tardíos que aparecen años después y que requieren un seguimiento médico específico.

ADANO habla de una “segunda meseta” para referirse a esta etapa. Mientras durante el tratamiento pediátrico existe un equipo multidisciplinar y un acompañamiento a los menores y sus familias, al alcanzar la edad adulta ese seguimiento específico desaparece. Algunos supervivientes terminan recorriendo distintos especialistas sin que estos dispongan de toda la información sobre el cáncer y los tratamientos que recibieron décadas atrás.

Por eso, uno de los objetivos fundamentales es ayudarles a recuperar el informe final de tratamiento, un documento que recoge los tratamientos administrados y permite determinar los posibles riesgos y necesidades de seguimiento.

Delgado subraya que no se trata de “encontrar” a estas personas, sino de hacerles saber que ADANO está disponible si necesitan ayuda. El proyecto comenzará el 1 de octubre y se desarrollará durante tres años con financiación de Caja Rural. Los supervivientes interesados podrán contactar con la asociación para recuperar su historial, valorar su calidad de vida y recibir acompañamiento en su transición a la atención sanitaria adulta.