El pasado año se ejecutaron en Navarra 167 desahucios. Datos que se recogen en la memoria del Consejo General del Poder Judicial, si bien no se desagrega por ejemplo si el propietario es particular, gran tenedor o si se produjeron en primeras o segundas viviendas. Una tendencia que ha ido creciendo en los últimos dos años, donde se dieron 156 y 134 desalojos respectivamente, cifras no obstante que están lejos de la 230 desahucios de 2022 o 223 de 2021. En cualquier caso esta estadística revela que en Navarra se produce un desahucio cada dos días.

CCAA e impagos

Mañana el Consejo de Ministros prevé aprobar un Decreto de Vivienda que incorpora medidas tras el caso de Maricarmen en Madrid. El documento establece que las comunidades autónomas deberán asumir los gastos y las rentas impagadas por un inquilino vulnerable cuando no exista una alternativa habitacional. La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, cree que una medida de este tipo necesita un análisis más exhaustivo y aboga por la prudencia antes de pronunciarse: "Me consta que está habiendo negociaciones y que probablemente las haya por la complejidad de la situación hasta el último momento. Habría que analizar la vulnerabilidad del inquilino, ponderar si tiene más derecho el propietario o el inquilino, ver de qué propietario estamos hablando, si es un gran tenedor, un fondo de inversión". En cualquier caso, apunta Alfaro, "yo me mostraría totalmente en contra de que la Administración pública, con recursos de todos, pague la cuota de ese alquiler".

Comptos y VPO

Begoña Alfaro se ha referido al informe de la Cámara de Comptos sobre vivienda protegida que señala que la oferta de vivienda protegida solo alcanza el 3 % de la demanda en Navarra. La titular de Vivienda aseguraba que eso "no significa que las políticas públicas atiendan únicamente ese porcentaje de las necesidades de vivienda en la Comunidad Foral". Ha explicado que el 3% sale de comparar las casi 25.000 personas inscritas en el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida (24.719 inscripciones) con las 831 viviendas contabilizadas como iniciadas en 2025. Sin embargo considera que hay otras cuestiones a tener en cuenta que reflejan con más acierto cuál es la verdadera demanda real. Según Alfaro el cálculo "deja fuera la vivienda promovida por Nasuvinsa, la de la bolsa de alquiler y la que promueven promotores privados. Tampoco incluye, a los solicitantes de las ayudas DAVID y EmanZipa, unos 12.000 hogares atendidos, ni a quienes han podido mantener su vivienda gracias a la declaración de zona de mercado tensionado". Ha añadido que unas 2.500 personas perciben actualmente DAVID y que, por ley, deben estar inscritas en el censo aunque puedan residir con normalidad en el mercado privado gracias a esa ayuda.

Nuevo servicio de atencion ciudadana

Declaraciones de la consejera tras la presentación del nuevo servicio de atención a la ciudadanía en materia de vivienda. Se trata de un teléfono único (848 42 00 42), nuevas oficinas y servicios digitales. El objetivo de facilitar las consultas y trámites relacionados con la vivienda y de ofrecer una respuesta más accesible, ágil y cercana. Los distintos servicios de vivienda atienden unas 570 consultas ciudadanas cada día a través de sus diferentes canales. En cuanto a la atención digital la web vivienda.navarra.es dispone de un formulario digital avanzado que permite a las personas usuarias seleccionar el tema sobre el que desean realizar una consulta para dirigirla de manera más ágil al servicio correspondiente. A esta herramienta se sumó además en junio ‘Alaia’, un asistente virtual que resuelve consultas sobre el alquiler y facilita el acceso de la ciudadanía a la información disponible. Se mantiene igualmente el Servicio de mediación y asesoramiento en materia de alquiler.