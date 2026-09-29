Luis Álvarez Borrero. “Puede parecer que se deja llevar, pero Amaia sabe lo que quiere”

El periodista sevillano Luis Álvarez Borrero acaba de publicar "Amaia, plano-secuencia", un libro que reconstruye la trayectoria personal y profesional de Amaia Romero desde 2017 hasta 2026. En Onda Cero Pamplona, el autor ha explicado que decidió abordar la figura de la artista desde una perspectiva diferente a la de su anterior trabajo biográfico, dedicado al director de cine Alberto Rodríguez. En esta ocasión optó por no entrevistar directamente a la protagonista y construir el relato a partir de la información publicada durante estos años.

Álvarez Borrero ha destacado la capacidad de Amaia para decidir qué quiere hacer y, especialmente, qué no quiere hacer, una actitud que considera clave para entender su evolución después de experiencias como Operación Triunfo y Eurovisión. El periodista sostiene que, pese a su aparente espontaneidad, detrás de la artista existe una persona consciente de sus decisiones y de cómo quiere desarrollar su carrera.

El libro también se detiene en los vínculos de Amaia con Pamplona y en la influencia de sus años de formación musical en el Conservatorio. El autor señala que su tierra de origen continúa apareciendo en su trayectoria y en algunas de sus canciones, como Yamaguchi.

La entrevista aborda además la faceta interpretativa de Amaia y su trabajo con los Javis o Pedro Almodóvar. Álvarez Borrero recuerda que el cineasta ha elogiado su trabajo ante la cámara y considera que esa vertiente artística puede tener recorrido.

"Amaia, plano-secuencia" pretende ofrecer una visión ordenada de casi una década de trayectoria. Para quienes conocen en profundidad a la artista, funciona como una recopilación; para quienes se acercan a ella por primera vez, busca mostrar una Amaia diferente a la imagen más superficial que puede haber trascendido públicamente.