Malasmadres y Cinfa lanzan ‘Ellas Cuentan’ para seguir dando voz a mujeres que conviven con la enfermedad y los cuidados

La VI Edición de ‘Ellas Cuentan’ arranca de la mano de Malasmadres y Cinfa para seguir dando voz y visibilidad a mujeres que conviven con una enfermedad o diversidad funcional y a madres cuidadoras de hijos e hijas con enfermedades o necesidades especiales.

Después de cinco ediciones y más de 1.000 testimonios compartidos, ‘Ellas Cuentan’ reconocerá nuevamente a cuatro mujeres, dos en la categoría ‘Mujeres que conviven con una enfermedad o diversidad funcional’ y otras dos en la de ‘Madres cuidadoras de hijos e hijas con enfermedades o necesidades especiales’. Cada una de las seleccionadas recibirá una aportación económica destinada a mejorar su calidad de vida o la de sus hijos e hijas.

La convocatoria estará abierta desde el 30 de septiembre hasta el 6 de octubre a las 15:00 horas a través de ellascuentan2026.es. Posteriormente, comenzará una fase de votaciones en la que las mujeres que hayan compartido su historia podrán votar para elegir a las cuatro mujeres seleccionadas de este año.

Para Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, “después de seis ediciones, ‘Ellas Cuentan’ sigue recordándonos algo muy importante: que detrás de cada diagnóstico y de cada cuidado hay una mujer con una historia que merece ser escuchada. Compartir lo que vivimos no solo ayuda a hacerlo visible, también puede conseguir que otra mujer se reconozca en esa historia y se sienta menos sola. Ese es el sentido de este proyecto y por eso queremos seguir animándolas a contar”.

Para Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, “’Ellas Cuentan’ vuelve a abrir un espacio de encuentro para escuchar a mujeres reales contar sus historias y recordar la importancia de cuidar, acompañar y sostener en los momentos más delicados. Como sociedad, debemos garantizar a todas estas mujeres la visibilidad, el apoyo y el reconocimiento que merecen”.

Descubre la historia de Muskilda y Noah

Esta sexta edición contará con Noah Higón y Muskilda Elorduy como embajadoras del proyecto.

Noah convive con siete enfermedades raras desde que era una niña. Su trayectoria ha estado marcada por médicos, operaciones, diagnósticos e incertidumbre, pero también por la necesidad de explicar continuamente un dolor que no siempre se ve. Para ella, visibilizar se ha convertido también en una forma de cuidar y de conseguir que otras personas se sientan menos solas.

Por su parte, Muskilda es madre de Mikel, un adolescente con autismo y una enfermedad rara de la que solo se han registrado 21 casos en el mundo y que le provoca epilepsia y daño cerebral. Sin embargo, las mayores barreras sociales y de inclusión a las que se enfrenta Mikel son la rigidez autista y el retraso en el neurodesarrollo, una dura realidad que Muskilda trata de visibilizar. Compartir su historia ha supuesto para ella sentirse escuchada, comprendida y acompañada.

Lucía Galán embajadora de honor de ‘Ellas Cuentan’

Un año más, Lucía Galán, pediatra, divulgadora y escritora, se suma a la iniciativa para ayudar a amplificar estas historias. A lo largo de su trayectoria profesional ha acompañado a cientos de familias en momentos de miedo, incertidumbre y cansancio, pero también ha sido testigo de la enorme fortaleza con la que muchas de ellas afrontan la enfermedad y los cuidados.

Un calendario solidario para seguir dando visibilidad a sus historias

Como novedad de esta VI Edición, Malasmadres y Cinfa lanzarán un calendario solidario que pone en el centro las historias de mujeres que ya forman parte de la comunidad de ‘Ellas Cuentan’. Mujeres que han participado en ediciones anteriores como embajadoras o que han sido reconocidas a lo largo de estos años y que representan la diversidad de experiencias que hay detrás de la enfermedad y los cuidados. El calendario busca mantener vivas estas historias, seguir dándoles visibilidad y recordar que cada relato compartido puede ayudar a otras mujeres a sentir que no están solas.