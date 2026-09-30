Navarra construye menos vivienda protegida que en los años de la crisis de la construcción

Navarra construye ahora menos vivienda protegida que en los años de la crisis de la construcción. En la actualidad se proyectan 2.000 nuevas viviendas al año, de las que 500 son de protección oficial, mientras que, de 2008 a 2014, se hacían 2.400 viviendas nuevas, de ellas 900 protegidas. Datos que constatan la actual crisis de la vivienda en España y a la que no es ajena Navarra y que ha ofrecido en Onda Cero Sara Velázquez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Navarra.

Vivienda asequible y VPO

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Navarra, Sara Velázquez, considera necesario hacer vivienda asequible y no gravar la compra de primera vivienda salvo en casos que se plantee como una inversión: "En el Colegio de Arquitectos somos muy conocedores de todo el proceso y vemos, por ejemplo, que en los últimos años, especialmente después de la crisis de la construcción, se están construyendo al año 2.000 nuevas viviendas, de las que son 500 de protección oficial. Un dato que es llamativo ya que los años de la crisis de la construcción se hacían 2.400 viviendas nuevas y de ellas eran 900 protegidas. Necesitamos viviendas asequibles para todos los jóvenes. ¿Cuántas sean de protección oficial? Todas las que se puedan, porque estabilizan el mercado, pero tardaremos muchos años en tener un gran parque de vivienda de protección oficial". Velázquez ha pedido asimismo que "los planeamientos contemplen la construcción de viviendas más pequeñas y asequibles para evitar depender únicamente de la vivienda protegida".

Menos burocracia

Análisis que de la situación de la vivienda que también hemos realizado con Miguel Elizari, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Navarra, para quien es necesario que la administración facilite los tramites con una menor burocracia: "El mayor reproche que haría al Gobierno es que nos está poniendo una tarea a los particulares, que no me parece mal que en una situación de crisis se pida a los particulares que arrimemos el hombro, pero ellos también deben hacerlo. Ninguna de las tareas de simplificación administrativa, de puesta a disposición del suelo, de las tareas que son propiamente de la administración pública, se ha hecho en estos años. Hay que simplificar esa burocracia y facilitar el acceso al suelo". Elizari insiste en que, a pesar de las promesas, no se cumplen la proyección de viviendas planteadas: "¿Cuántas veces hemos visto construidas las 11.000 viviendas o 12.000 viviendas que se plantean? El Gobierno actúa ahora cuando debía haberse actuado antes. Si fuera un examen el suspenso es grande. La pregunta es cuántas viviendas se han puesto a disposición y son menos que en el 2000. Hay muchas cosas a las que dar vueltas ahora y hay que mirar al pasado pero también al futuro a medio y largo plazo".