Osasuna mejora con Jagoba... pero no lo suficiente

Se cumple un tercio de liga. Luis Miguel Ramis dirigió a Osasuna los 8 primeros partidos y Jagoba Arrasate, 4. Los números dicen que las victorias, empates y derrotas de Jagoba al frente de Osasuna son exactamente la mitad que con Ramis, dato que se corresponde exactamente al número de partidos que uno y otro técnico han estado en el banquillo. Siendo las estadísticas comparables, no lo son los estilos de juego ni el fútbol que el equipo ha desarrollado con ambos. Hay aspectos que se repiten, como los graves errores individuales de la defensa, pero otros mejoran, como los goles encajados y, sobre todo, el fútbol que ha desplegado por momentos el equipo.

De todo ello hablan en este "Caliente Caliente" Roberto Jiménez, Javier Azanza y Fernando Barásoain, que en compañía de Javier Saralegui diseccionan el fútbol de Osasuna en esta tertulia.