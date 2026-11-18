La plataforma Co.Ciudadana organiza un encuentro con UNICEF y el doctor Francisco Villar dedicado a reflexionar sobre la protección de niños, adolescentes y jóvenes en los entornos digitales y sobre los retos que plantea el uso de la tecnología en su bienestar y desarrollo. Durante la jornada se presentará un informe centrado en esta realidad y en ella participará Francisco Villar Cabeza, psicólogo del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, que compartirá su experiencia profesional y analizará algunas de las principales claves para promover una relación más consciente, equilibrada y positiva con el entorno digital.

En esta entrevista en La Brújula de Navarra con Javier Saralegui, Francisco Villar adelanta alguna de las ideas sobre las que hablará en el encuentro, destacando que al final se trata de devolver a los jóvenes todo lo que tenían y se lo ha arrebatado, en parte, la tecnología. Villar destaca los positivos pasos que se han dado hacia adelante en lo que respecta a limitar la tecnología a los menores y resalta que los beneficios se ven de manera muy rápida, casi inmediata, cuando se retiran los dispositivos o se hace un uso racional de ellos y a la edad adecuada para los jóvenes.