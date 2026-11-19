El trofeo de la Copa del Mundo ya está en Santiago de Compostela. La capital gallega ha recibido este 19 de noviembre el galardón que acredita a España como campeona del Mundial de fútbol masculino, cuatro meses después de su victoria frente a Argentina, el pasado 19 de julio. La llegada del trofeo se enmarca en una serie de actos institucionales y deportivos, entre los que destaca su exposición al público en la Cidade da Cultura durante los días 20 y 21 de noviembre.

La recepción institucional ha tenido lugar en el Pazo de Raxoi, con la presencia del seleccionador nacional, Luis de la Fuente; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Posteriormente, la delegación ha realizado una ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago, a poco más de un mes del inicio del Xacobeo 2027.

«Todavía hay cosas por hacer, lo mejor está por llegar y juntos pelearemos de nuevo por objetivos tan importantes como este», ha afirmado Luis de la Fuente durante el acto institucional. El seleccionador también ha agradecido la acogida de Compostela y de toda Galicia, destacando el entusiasmo con el que están siendo recibidos en los distintos puntos de España que visita el trofeo dentro de la exposición 'Reyes del Mundo'.

«Esto es un éxito de todo un país, toda una nación volcada con su selección», ha señalado De la Fuente, quien ha reconocido que ese respaldo popular les ha dado «muchísima fuerza».

Por su parte, Rafael Louzán ha dedicado el trofeo «a todo el fútbol de Galicia» y ha destacado la ilusión generada por su llegada. Para el presidente de la RFEF, regresar a su tierra con la Copa del Mundo es «muy emotivo y tremendamente especial». También ha recordado que Santiago fue el punto de partida de la expedición española, formada por 120 personas, que viajó desde el aeropuerto de Rosalía de Castro-Lavacolla rumbo a Nashville para disputar el campeonato. Asimismo, ha reivindicado el papel de la Selección como «el símbolo que más une a este país».

El trofeo llega a Santiago en vísperas del Xacobeo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el poder de unión que tuvo el Mundial, que, en sus palabras, «nos hizo vibrar como una sola fuerza». También ha agradecido que la Copa del Mundo visite Compostela en vísperas del próximo Año Santo.

Rueda ha expresado su admiración por la personalidad y los valores de Luis de la Fuente y ha manifestado su deseo de que España conquiste un tercer Mundial masculino en 2030 y pueda regresar a Santiago con el trofeo antes del siguiente Xacobeo de 2032.

En el acto también ha participado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha calificado la jornada como uno de los días de mayor emoción por la recepción de la Copa del Mundo y ha destacado el vínculo del seleccionador con Galicia.

La cita ha contado, además, con la presencia de los presidentes del Deportivo da Coruña y del Celta de Vigo, Juan Carlos Escotet y Marián Mouriño, respectivamente. Durante la jornada, Luis de la Fuente también ha recibido numerosas muestras de cariño de los ciudadanos que se encontraban en la Praza do Obradoiro.

Más de 7.000 niños participarán en el acto del Fontes do Sar

La celebración continuará esta tarde en el Multiusos Fontes do Sar, donde está previsto un acto organizado por la Real Federación Galega de Fútbol a partir de las 17.00 horas.

Su presidente, Pablo Prieto, ha definido la llegada del trofeo como un «día grande para Galicia» y ha destacado la implicación del fútbol gallego en esta convocatoria. Está prevista la asistencia de más de 7.000 niños y niñas pertenecientes a un centenar de clubes de fútbol base, que podrán acercarse a la Copa del Mundo y compartir «un trocito» de este éxito deportivo.

Entre los asistentes estará el futbolista compostelano Borja Iglesias, uno de los integrantes de la Selección española campeona del mundo.

Cómo visitar la exposición de la Copa del Mundo en la Cidade da Cultura

El edificio CINC de la Cidade da Cultura acogerá los días 20 y 21 de noviembre la exposición de la Copa del Mundo conquistada por la Selección española de fútbol masculino.

La muestra podrá visitarse en horario ininterrumpido, de 10.00 a 20.00 horas, y permitirá al público contemplar de cerca el trofeo que ha situado de nuevo a España en lo más alto del fútbol internacional.

El acceso será gratuito, pero estará sujeto a un registro presencial y al orden estricto de llegada. Los visitantes deberán seguir las indicaciones de la organización de la RFEF en la entrada del edificio CINC para obtener su ticket de acceso.

No se habilitará ningún sistema de inscripción previa. Además, la organización recuerda que disponer del ticket no garantiza prioridad de entrada, por lo que el acceso dependerá del orden de llegada y de las condiciones de la exposición.