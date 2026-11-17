La turoperadora Fly2Galicia asegura que están garantizados todos sus vuelos chárter con salida y llegada desde el aeropuerto de Santiago de Compostela programados a partir del próximo 1 de diciembre. Las conexiones serán operadas por la compañía portuguesa White Airways, que utilizará un único avión, un Airbus A320, para cubrir toda la programación.

Fuentes de Fly2Galicia han explicado a Europa Press que el acuerdo con White Airways contempla una operativa que consideran «bastante normal» en el sector aéreo. Según detallan, la planificación incluye un margen de tiempo de alrededor de 50 minutos entre operaciones, lo que permitirá recuperar posibles retrasos a lo largo de la jornada.

La empresa defiende que existe «una buena organización» para garantizar el servicio con una sola aeronave, aunque reconoce que el plan de negocio podría ampliarse en función de la demanda.

El anuncio llega después de que la aerolínea rumana Flyyo comunicase el pasado lunes que no operaría los vuelos de Fly2Galicia por un supuesto incumplimiento de pagos. Sin embargo, la turoperadora sostiene que decidió cancelar el contrato tras detectar en las últimas semanas «falta de transparencia» y ausencia de diligencia en determinados procesos necesarios para que el operativo estuviese listo el 1 de diciembre.

Fly2Galicia asegura que ya ha enviado una comunicación a todos los pasajeros con reserva para informarles del cambio de compañía. Según explica, la modificación afecta únicamente al código de la aerolínea, mientras que los números de vuelo se mantienen sin cambios.

Entre las ventajas del nuevo acuerdo, la empresa destaca también la ubicación de los centros de mantenimiento de White Airways en Portalegre (Portugal) y Madrid, frente a la opción anterior de Flyyo, cuyos centros se encontraban a unos 3.000 kilómetros.

Un modelo de operación habitual en el sector aéreo

Fly2Galicia explica que trabaja mediante la fórmula de wet lease o ACMI, un modelo habitual en la aviación comercial por el que una empresa contrata a otra compañía aérea para disponer de sus aviones, tripulación, mantenimiento y seguro.

En este caso, Fly2Galicia mantiene la titularidad de las operaciones comerciales, el desarrollo de las rutas, la venta de billetes y la atención al cliente. Por su parte, White Airways asume la operación aérea y las responsabilidades relacionadas con la seguridad, los requisitos regulatorios y los servicios operativos en tierra (handling).

Fly2Galicia es la marca comercial de Aviation & Mobility Services Group, sociedad con sede en Santiago de Compostela y administrada por el empresario turístico español Georgi Iavorov, residente en Barcelona.

La alcaldesa de Santiago se desvincula de la situación empresarial

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha señalado este martes que la situación de Fly2Galicia «no es competencia» del Ayuntamiento, al tratarse de cuestiones que corresponden al ámbito empresarial.

Sanmartín ha asegurado que el Gobierno local no tiene constancia de que haya personas afectadas y ha recomendado a quienes tengan dudas sobre sus reservas que contacten directamente con la compañía.

Por su parte, el portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha reclamado a la alcaldesa que explique qué garantías comprobó el Gobierno municipal antes de respaldar públicamente el proyecto de Fly2Galicia. El dirigente popular recuerda que ya había advertido en agosto de los posibles riesgos de la iniciativa.