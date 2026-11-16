Termina la acampada por la vivienda en la Praza do Obradoiro y el Ayuntamiento da hasta el martes para recoger los enseres

La acampada reivindicativa por el derecho a la vivienda instalada en la Praza do Obradoiro ha recogido ya todas sus tiendas. Mientras tanto, los servicios municipales de limpieza han comenzado a desmontar la estructura de palés levantada en el centro de la plaza para simbolizar la lucha por una vivienda digna.

La protesta, que comenzó el pasado 1 de octubre, ha ido perdiendo participantes y reduciendo progresivamente el número de tiendas durante los últimos días, hasta desaparecer por completo este lunes. En la zona todavía permanecen algunos enseres bajo los soportales del Pazo de Raxoi, así como varias personas en situación de calle que también se encontraban acampadas.

A lo largo de la mañana de este lunes, los operarios de limpieza han iniciado la retirada de los palés que formaban una estructura con aspecto de vivienda, decorada con carteles y banderas reivindicativas. Por su parte, agentes de la Policía Local han comunicado a las personas que permanecían en el lugar que deben abandonar la plaza.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, ha explicado este lunes, tras una rueda de prensa, que los participantes en la acampada por la vivienda solicitaron "unos días" para retirar todas sus pertenencias. Según ha señalado, los enseres deberán quedar completamente recogidos "entre este lunes y martes".

En cuanto a las personas en situación de calle que todavía permanecen en la Praza do Obradoiro, Louzao ha indicado que la Policía Local les ha informado de que deben abandonar el espacio. No obstante, ha asegurado que los servicios sociales mantienen un "contacto continuo con ellas", como han venido haciendo hasta ahora.

"La acampada estaba amparada en el derecho a la manifestación y, por tanto, una vez que se comunica que la acampada finalizó, evidentemente no está permitido acampar en el Obradoiro", ha señalado la portavoz municipal.

El presidente de la Asociación de Veciños "Fonseca" do Casco Histórico Roberto Almuíña lamentó que en el desmantelamiento de la acampada del Obradoiro se localizasen enseres e incluso una acumulación de palés en pleno centro de la plaza. Almuíña señala en ONDA CERO que "facer da praza do Obradoiro un vertedoiro non é de recibo, non axuda nada a reivindoicar unha vivenda asequible e desacredita ós acampados". Este lunes fueron retirados los palés del centro de la plaza y la Policia Local desalojó a los últimos acampados en los soportales de Raxoi. Almuíña recuerda que "é unha praza Patrimonio da Humanidade y "tiñan que ser todo retirado con orde todos os desperdicios que alí deixaron" e insiste que esta imagen "non axuda en nada á súa reivindicación"