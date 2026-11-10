Praza do Obradoiro

El gobierno local señala que los clavos a los que estaba anclada una tienda de campaña en las columnas del pazo de Raxoi "llevan décadas allí, algunos con más de 20 años" y "casi todas las columnas tienen clavos oxidados"

Mientras el PSOE de Santiago califica de "legítima por sus reivindicaciones" la acampada en la Praza do Obradoiro el PP se pregunta si "¿tienen derecho y autorización los acampados para estar allí?

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El gobierno local señala que los clavos a los que estaba anclada una tienda de campaña en las columnas del pazo de Raxoi "llevan décadas allí, algunos con más de 20 años" y "casi todas las columnas tienen cavos oxidados"
El gobierno local señala que los clavos a los que estaba anclada una tienda de campaña en las columnas del pazo de Raxoi "llevan décadas allí, algunos con más de 20 años" y "casi todas las columnas tienen cavos oxidados" | Onda Cero Radio

El concejal de Obras Xesús Domínguez señala en ONDA CERO que los clavos apuntalados en las columnas del pazo de Raxoi y en donde ha aparecido anclada una tienda de campaña de la acampada del Obradoiro "levaban décadas alí" y añade que "os máis novos son de fai 20 anos". Domínguez señala que "se instou a retirar os ventos da tenda de campaña" que permanecían anclados a los clavos.

La concejala de Dereitos Sociais María Rozas explica que "en case todas as columnas hai cravos oxidados dende fai tempo" y los acampados en el Obradoiro "foron advertidos de que a situación non podía darse" en relación a anclar las tiendas de campaña a los clavos.

La concejala del PSOE Marta Abal comenta que "damos por suposto que os acampados contan coa autorización para estar na Praza do Obradoiro" y añade que "é unha concentración lexítima polas reivincidacións en tema de vivenda"

El concejal del PP de Santiago Borja Rubio pregunta "¿se pode acampar na praza do Obradoiro sen pedir permiso?" y "teñen dereito a estar alí acampados?"

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