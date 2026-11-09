El Concello de Santiago adjudica el contrato para la reurbanización de la rúa Mallou y aprueba provisionalmente la modificación puntual del Plan Especial para la Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica

El Consejo de Gobierno dio luz verde en la sesión ordinaria celebrada este lunes a la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan Especial para la Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica, así como a la contratación de las obras de reurbanización de la calle Mallou.

Míriam Louzao transmitió la información sobre estos dos temas y avanzó que serán detalladas en los próximos días por los concejales correspondientes.

Protección y rehabilitación de la ciudad histórica

En cuanto a la modificación que afecta a la Ciudad Histórica, indicó que se refiere principalmente a la regulación de los usos. "El propósito de la reforma es preservar las funciones tradicionales de la ciudad histórica y favorecer un equilibrio adecuado de usos para cumplir con los principios del desarrollo urbano sostenible", afirmó.

Entre los principales objetivos está contener la tendencia a la especialización del comercio en actividades vinculadas y orientadas al turismo, así como identificar en las ordenanzas residenciales aquellos ejes o áreas donde sea necesario garantizar el uso comercial en la planta baja.

También busca priorizar la implementación y continuidad de los establecimientos locales para garantizar una oferta comercial que satisfaga las necesidades diarias de la población residente; Al mismo tiempo, proteger las tiendas históricas y aquellas de interés cultural y social que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad; así como para establecer condiciones específicas para la oferta de productos y servicios que no proporcionan un servicio directo a los residentes, en particular la venta y exposición de recuerdos o recuerdos.

El portavoz municipal también indicó que las modificaciones derivadas del actual PXOM y el resultado de otros expedientes previos (modificaciones puntuales, planes especiales, estudios detallados y cambios en el uso de dotaciones públicas) aprobados durante la validez del PE-1 están integrados.

El expediente ya ha sido sometido a información pública en dos ocasiones y ahora será enviado a la Dirección General de Urbanismo para emitir el informe obligatorio y vinculante exigido por la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana y Renovación de Galicia, antes de su aprobación definitiva.

Reurbanización de Mallou Street

Por otro lado, el gobierno local adjudicó el contrato para la reurbanización de la calle Mallou a la empresa Obras e Viales de Galicia, SL, con una oferta de 1.301.420 euros; y la dirección de esta misma obra, Proyfe, con una oferta de 39.869,50 €.

"Este proyecto, en una zona que experimentará un crecimiento significativo en los próximos años, mejorará la calidad ambiental, la accesibilidad y la funcionalidad de la calle, así como renovará y organizará las redes de servicios públicos", dijo Míriam Louzao.

Acuerdos y subvenciones

El Consejo de Gobierno autorizó la firma de acuerdos con seis entidades sociales por un importe total de 115.857,06 euros. Concretamente, para la Asociación Gallega de Traje, valorados en 4.857,06 euros; al Club de Atletismo de Santiago, por 10.000 euros; Diverpatín Club Deportivo, 20.000 euros; Club de Ciclismo de Compostela, 6.000 euros; Wos, 45.000 euros; y el Club de Hockey Raxoi, 30.000 euros.

Míriam Louzao también informó sobre la convocatoria de subvenciones para entidades vecinales, a la que compitieron 37 entidades. "Hay un aumento en el número de entidades solicitantes y también en el presupuesto de los proyectos que proponen, así que este año se agota el presupuesto total de 90.000 euros", explicó.

Por otro lado, se concedió ayuda para actividades de promoción comercial y dinamización, solicitadas por cinco entidades a las que se les concedió un importe total de 85.000 euros. La Monumental Compostela corresponde a un importe de 30.773,87 euros; la Asociación Punto Compostela, 30.194,28 euros; Ourives de Compostela, 19.884,23 euros; la Asociación Empresarial del Barrio de San Pedro, 2.626,29 euros; y Em-Rede, 1.521,32 euros.