La alcaldesa de Santiago secundará la huelga general de este miércoles y suspenderá su agenda pública

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado este lunes que secundará la huelga general convocada para este miércoles. A preguntas de los medios de comunicación, la regidora ha defendido el derecho a huelga y ha asegurado que existen «suficientes razones para acudir a la huelga». En este sentido, ha señalado que tanto el grupo de gobierno municipal como las dos fuerzas políticas que lo integran respaldan la convocatoria.

Como consecuencia de su adhesión al paro, Sanmartín no tendrá agenda pública durante esa jornada y tampoco convocará ni participará en reuniones, tanto internas como externas, con otras personas.

No obstante, la alcaldesa ha aclarado que seguirá pendiente de la actualidad y de todo lo que suceda en el municipio. «Como no puede ser de otra manera, sigo siendo alcaldesa de la ciudad», ha concluido